Un quart de la population togolaise souffre d'hypertension

28% de la population (14 à 64 ans) souffre d’hypertension, a indiqué mercredi le Département de la surveillance des maladies non transmissibles du ministère de la Santé.

La hausse est fulgurante en 10 ans. Le taux était de 19,7% en 2011.

Il est recommandé de faire du sport et de manger sainement.

Le plus souvent, l’hypertension ne donne aucun signe clinique et on la découvre lors d’une consultation pour un autre motif. Pour la dépister, le médecin mesure systématiquement la pression artérielle lors d’une consultation, quel que soit son motif.