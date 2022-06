Un rebond lié à l’apparition de nouveaux sous-variants

Le Togo est confronté à une nouvelle vague de Covid-19. Après plusieurs mois d’accalmie, le virus circule plus activement, a indiqué Mohamane Djibril, le responsable de la CNGR (Coordination nationale de gestion de la riposte).

Une centaine de cas ont été identifiés ces derniers jours à Lomé et à l’intérieur du pays et deux décès ont été enregistrés.

Ce rebond, lié à l’apparition de nouveaux sous-variants d’Omicron particulièrement contagieux et capables de contourner les défenses immunitaires, est généralisé à toute l’Europe.

Face à la remontée des cas, les autorités sanitaires rappellent tout l’intérêt de la vaccination et des doses de rappel.

Si la protection des vaccins diminue avec le temps face à l’infection, ils restent efficaces contre les risques de formes graves. Les personnes de plus de 60 ans et et les plus fragiles sont particulièrement concernées.