Une approche pluridisciplinaire

Le congrès international d'épidémiologie et de santé publique aura lieu du 13 au 16 mars à Lomé.

Le congrès ADELF-EPITER est la plus grande manifestation scientifique francophone dans le domaine de l’épidémiologie et de la santé publique.

La rencontre est organisée par l’ADELF (Association des Epidémiologistes de Langue Française) et EPITER (Association pour le développement de l’épidémiologie de terrain) qui constituent un réseau de plus de 500 épidémiologistes, réuni chaque année des centaines de scientifiques et d’acteurs en épidémiologie et en santé publique issus de tous les continents.

Le thème choisi pour la conférence de Lomé 2023 est : ‘La santé publique face aux maladies émergentes et ré-émergentes’.

Les maladies émergentes et ré-émergentes sont des maladies nouvellement identifiées ou anciennement connues mais dont l’incidence augmente de manière inattendue plus particulièrement ces 10 dernières années. Les principales raisons de ces épidémies nouvelles ou résurgentes sont : l’apparition de nouveaux agents infectieux ; la multiplication des interactions humaines ; les contacts répétés entre le monde humain, animal et végétal en milieu urbain et rural ; la faiblesse des systèmes de santé ; les modifications environnementales et du mode de vie.

Les enjeux de santé publique sur le continent africain sont de plus en plus nombreux. Il s’agit du changement climatique et de ses conséquences sanitaires. Il en est de même des changements du mode de vie avec une augmentation de l’obésité, du diabète et des maladies chroniques. Les sujets relatifs au vieillissement de la population sont également des préoccupations pour le système de santé.

Le double fardeau des maladies infectieuses et non infectieuses est un véritable défi de santé publique tant en termes de préparation, de prévention, de riposte et de gouvernance.

Les spécialistes de santé publique sont des acteurs essentiels pour proposer une réponse prompte, efficace et pérenne à ces problèmes sanitaires qui fragilisent le système de santé et ont un impact socio-économique important. Une priorité actuelle de la santé publique doit être de développer une veille sanitaire renforcée afin de : surveiller, anticiper les risques épidémiques, éviter leur survenue et les contenir efficacement.

Le présent congrès devra permettre aux acteurs de la santé publique francophones de faire dans une approche pluridisciplinaire un état des lieux de la situation actuelle des maladies émergentes et ré-émergentes dans le monde, et particulièrement en Afrique et discuter des pistes pour renforcer le système de santé.

Ce congrès de deux jours sera précédé d’un atelier de formation de deux jours pilotés par le Département de Santé Publique de l’Université de Lomé et ses partenaires pour former de jeunes chercheurs dans le domaine de la recherche clinique et de la santé publique à la riposte aux épidémies tout en y intégrant une réflexion sur les dimensions sociétales, économiques et éthiques en lien avec la recherche scientifique.