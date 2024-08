Une gestion plus efficiente et centrée sur le patient

Les hôpitaux du Togo franchissent une nouvelle étape vers la modernisation avec l'adoption progressive des tableaux de bord de santé et sécurité, des outils numériques de gestion qui permettront de suivre et d’évaluer les performances des structures de santé sur diverses dimensions essentielles.

Cette initiative s’inscrit dans la volonté de l’Ordre National des Médecins du Togo (ONMT) de renforcer la qualité des soins et d’améliorer la satisfaction des patients.

"Nous encourageons tous les hôpitaux à adopter les tableaux de bord. L’utilisation de ces outils va amener nos structures médicales à performer dans leurs activités," a expliqué Anthony Katanga Beketi, président de l’ONMT, lors d'une conférence mercredi. Il a souligné l’importance d’intégrer ces outils numériques dans le milieu médical à l’ère du numérique.

L'ONMT a déjà commencé à sensibiliser les responsables des hôpitaux publics et privés à l’importance de ces tableaux de bord pour le bon fonctionnement des établissements de santé. Cette démarche vise à les encourager à adopter ces technologies pour améliorer la gestion quotidienne des hôpitaux et garantir des soins de qualité aux patients.

Selon M. Beketi, les tableaux de bord permettent un suivi précis des incidents liés à la sécurité des patients, tels que les infections nosocomiales, les erreurs de médication, ou encore les chutes. Grâce à leur implémentation, les hôpitaux pourront détecter rapidement les points critiques et prendre des mesures correctives pour prévenir de futurs incidents.

En parallèle, ces outils permettront également de mener des enquêtes de satisfaction auprès des patients. Les opinions recueillies sur la qualité des soins reçus seront présentées sous forme de graphiques, tableaux, et diagrammes, offrant ainsi une vision claire des tendances et des domaines nécessitant une amélioration.

"Cette initiative impulsée par l’ONMT vise à faire évoluer les structures de santé togolaises vers une gestion plus efficiente et centrée sur le patient," a souligné M. Beketi. La collecte et l’analyse des données permettront non seulement de renforcer la sécurité des soins, mais également d’optimiser l’expérience des patients et de contribuer à une amélioration globale des performances des hôpitaux au Togo.

Cette modernisation du système de gestion hospitalière est un pas important vers l'amélioration de la qualité des soins au Togo. Avec l’adoption des tableaux de bord de santé et sécurité, les hôpitaux seront mieux équipés pour relever les défis quotidiens du secteur médical et offrir un service de santé qui répond aux attentes des patients, tout en garantissant leur sécurité.