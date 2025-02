Une initiative pionnière pour la santé publique

L'Aide Allemande Contre la Lèpre et la Tuberculose (DAHW) et la Société Togolaise de Dermatologie et des Infections Sexuellement Transmissibles (SOTODERM) ont annoncé vendredi le lancement d'un projet visant à améliorer le diagnostic et la prise en charge des maladies tropicales négligées (MTN) à manifestations cutanées au Togo.

Cette initiative repose sur l'utilisation des technologies pour pallier la pénurie de spécialistes en dermatologie et répondre à la forte prévalence des affections dermatologiques dans le pays.

D'une durée de 51 mois et financé à hauteur de plus de 350 millions de Fcfa, ce projet ambitionne d'améliorer l'accès aux soins dans 15 districts répartis entre les régions Maritime, Plateaux, Centrale, Kara et Savanes.

En exploitant la télédermatologie, il offrira aux populations les plus reculées un diagnostic rapide et une prise en charge adaptée.

L'objectif principal de ce projet est de faciliter l'accès aux soins dermatologiques spécialisés, de sensibiliser les populations aux MTN et de renforcer le rôle de SOTODERM en tant qu'acteur essentiel de la santé publique au Togo.

Parmi les maladies ciblées figurent l'ulcère de Buruli, la lèpre, le pian, la gale et la leishmaniose, ainsi que des pathologies nécessitant un traitement préventif, telles que l'onchocercose et la filariose lymphatique.

Fondée en 1957, la DAHW est une organisation caritative allemande engagée dans la lutte contre la lèpre et la tuberculose dans les pays en développement.

Elle soutient des projets médicaux et sociaux dans plus de 28 pays en Afrique, en Asie, en Amérique latine et en Europe, et finance ses activités grâce aux dons, aux legs et aux fonds de partenaires.