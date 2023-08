Une retraite toute relative

Le Pr Moustafa Mijiyawa, spécialiste rhumatologie, sera admis à la retraite début 2024.

Il a consulté de longues années au Centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio de Lomé, le plus grand hôpital du pays.

‘J'ai trouvé un plein épanouissement dans le déroulé de mon parcours, ayant eu la chance d'exercer avec passion le double métier de soignant et de formateur, alliant constamment sciences exactes et sciences humaines et faisant appel à l'arrimage du cerveau au cœur’, a-t-il déclaré mercredi.

Mais Moustafa Mijiyawa ne quitte pas la scène pour autant. Depuis 2015, il est ministre de la Santé et a géré d’une main de maître la crise du Covid-19.