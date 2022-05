Urologie : consultations et opérations à Lomé

Des urologues de l’Hôpital américain de Paris sont attendus à Lomé du 16 au 20 mai dans le cadre du programme ‘Medical Talent’.

Les partenariats mis en place avec des établissements hospitaliers africains permettent aux patients de bénéficier de la qualité des infrastructures hospitalières locales et d'une prise en charge médicale optimale grâce à un partage de compétences autour de techniques innovantes.

L'Hôpital Américain de Paris (situé à Neuilly sur Seine, près de Paris) accompagne les médecins des cliniques locales dans leur expertise, en opérant sur place et en binôme, les patients éligibles. Il en résulte un développement d'expertise et un partage de compétences entre les équipes médicales, en plus d'un impact particulièrement positif sur le bien-être du patient pris en charge directement dans son pays. Ces partenariats renforcent la visibilité des hôpitaux locaux tout en accompagnant les équipes sur place lors d’interventions innovantes.

Les consultations et les interventions auront lieu à la clinique Biasa de Lomé (Nyekonakpoe).

Créé en 1906, l’Hôpital Américain de Paris est un établissement privé à but non lucratif reconnu d’utilité publique, qui a pour mission de délivrer le meilleur des pratiques médicales françaises et américaines à ses patients français et internationaux.

Un partenariat a été évoqué entre cet établissement et le futur hôpital St Pérégrin, en cours de construction près de Lomé.