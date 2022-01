Vaccination : la cible élargie aux jeunes

Le gouvernement, après avis du Conseil scientifique et prenant en compte l'évolution de la pandémie, a décidé d’élargir la cible vaccinale aux élèves à partir de la classe de 6e et aux jeunes de plus de 12 ans à partir de vendredi.

Même si les jeunes ont peu de risques de complications graves de la COVID-19 comparativement aux personnes plus âgées, la vaccination des personnes jeunes a plusieurs avantages. Elle protège des complications rares, mais graves, elle limite la transmission du virus et aide au contrôle de la pandémie dans la population en prévenant la transmission vers l’entourage, elle limite les éclosions et les fermetures des classes, facilitant ainsi la réussite et la persévérance scolaire.

La parents peuvent prendre rendez-vous par téléphone (*844#) ou via internet.