Vide médical au CHR Lomé-Commune

Bonne nouvelle. Le CHR Lomé-Commune, dédié à la prise en charges des cas graves de Covid-19 est presque vide.

‘A ce jour, nous n’avons plus qu’un seul patient non vacciné en soin et on espère en rester là’, a indiqué mercredi le médecin-colonel Mohaman Djibril, responsable de la CNGR (Coordination nationale de gestion de la riposte contre la pandémie).

‘La décrue que nous avons observé se confirme et la vaccination a montré son efficacité’, a-t-il ajouté.

Mais le virus circule toujours.

La campagne de vaccination a permis de protéger 1.106.000 Togolais (2 doses) et 32.699 ont reçu leur dose de rappel.