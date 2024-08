Vigilance renforcée

Le ministère de la Santé du Gabon a annoncé samedi l'enregistrement du premier cas de mpox dans le pays.

Le ministère n'a pas précisé la variante de l'infection virale détectée, mais cette nouvelle a suscité une vigilance accrue au niveau national.

La déclaration de ce premier cas survient alors que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déjà qualifié le mpox d'urgence de santé publique de portée internationale. Cette décision fait suite à une épidémie survenue en République démocratique du Congo, qui s'est propagée aux pays voisins. De plus, l'apparition d'une nouvelle forme du virus, le clade Ib, a soulevé des inquiétudes concernant la rapidité de transmission.

Selon le ministère gabonais, le cas confirmé concerne un homme de 30 ans, revenu récemment d'Ouganda. À son retour, il a développé une fièvre accompagnée de lésions cutanées, symptômes caractéristiques de la maladie. Après avoir été testé, il a été confirmé positif au mpox.

Le gouvernement gabonais a réagi rapidement à cette situation, en renforçant les mesures de surveillance épidémiologique et en sensibilisant la population aux précautions à prendre pour éviter la propagation du virus. Les autorités sanitaires encouragent le respect des consignes de prévention et le signalement immédiat de tout symptôme suspect.

Bien qu'aucun cas de mpox n'ait encore été signalé au Togo, les autorités sanitaires sont en état d'alerte maximale. Elles se mobilisent pour surveiller de près la situation et mettre en place des mesures préventives afin de protéger la population.

Le Togo, qui partage des frontières avec plusieurs pays de la sous-région, prend très au sérieux la menace posée par la propagation du virus dans les pays voisins.

Le ministère de la Santé togolais a intensifié ses efforts de sensibilisation et de surveillance épidémiologique. Les autorités encouragent la population à rester vigilante et à signaler immédiatement tout symptôme suspect qui pourrait être lié au mpox, afin de permettre une intervention rapide et efficace.