Vigilance sanitaire

Face à la montée inquiétante des cas de Mpox à Lomé (8 confirmés), les autorités sanitaires ont déclenché une vigilance épidémiologique renforcée.

Cette riposte s’articule autour de trois axes principaux : la surveillance, la mobilisation communautaire et la prise en charge ciblée des cas.

Le Mpox, anciennement appelé variole du singe (monkeypox), est une maladie virale zoonotique proche de la variole humaine, aujourd’hui éradiquée. Elle se transmet principalement par contact physique étroit, notamment à travers les lésions cutanées, les fluides corporels, ou encore les objets contaminés.

La maladie touche de façon plus grave les personnes immunodéprimées, et peut provoquer des éruptions cutanées, de la fièvre, des douleurs musculaires, et des complications dans certains cas.

Depuis la confirmation des premiers cas début mai, les autorités sanitaires ont activé un dispositif d'urgence incluant :

des campagnes de sensibilisation sur les symptômes et les gestes barrières (hygiène rigoureuse, isolement des cas, alerte précoce),

le renforcement de la surveillance épidémiologique pour détecter et contenir les foyers d'infection,

la prise en charge médicale adaptée des patients dans les centres de santé habilités.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande une approche basée sur la responsabilité individuelle, notamment en matière d’hygiène, de signalement rapide des cas suspects et d’évitement des contacts à risque.

Les autorités togolaises insistent sur l’importance de ne pas stigmatiser les personnes atteintes, afin de faciliter la détection précoce et l'accès aux soins. La mobilisation communautaire est jugée essentielle pour briser les chaînes de transmission et éviter une propagation silencieuse.

Le ministère de la Santé appelle à une vigilance accrue, surtout dans les zones à forte densité, et encourage les citoyens à consulter rapidement en cas d’apparition de symptômes inhabituels.