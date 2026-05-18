Voir mieux pour vivre mieux

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Avec l'appui de la Banque islamique de développement (BID), le Togo va lancer un projet de renforcement du système de santé oculaire.

Dépistage et traitements adaptés © republicoftogo.com

Avec l'appui de la Banque islamique de développement (BID), le Togo va lancer un projet de renforcement du système de santé oculaire.

L’objectif est de renforcer les infrastructures, former davantage de spécialistes, réduire les disparités régionales d'accès aux soins et promouvoir la prévention des déficiences visuelles sur l'ensemble du territoire.

Des campagnes de dépistage et de correction des vices de réfraction ont déjà été organisées à travers le pays, bénéficiant notamment aux élèves.

Les principaux problèmes oculaires sont souvent liés au manque d’accès aux soins, au dépistage tardif et aux conditions sanitaires. Parmi les maladies les plus fréquentes, la cataracte, le glaucome, le trachome …

La myopie, l’hypermétropie et l’astigmatisme restent largement sous-corrigés faute d’accès aux lunettes et aux examens de vue.

Selon Organisation mondiale de la santé, une grande partie des déficiences visuelles pourrait être évitée ou traitée avec un meilleur accès aux soins oculaires.

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