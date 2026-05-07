Kara ouvre le débat sur un marché du travail plus inclusif

Il y a ceux que le marché du travail intègre. Et il y a les autres - jeunes sans expérience, femmes aux opportunités limitées, personnes handicapées confrontées à des barrières invisibles mais bien réelles.

Ces exclusions persistent malgré les discours et les réformes. Le forum ouvert mercredi à Kara (nord) entend y apporter des réponses concrètes.

Sous le thème « Carrefour de l'emploi et de l'entrepreneuriat : bâtir un marché du travail inclusif et accessible à toutes et à tous », ce dialogue de trois jours réunit entrepreneurs, demandeurs d'emploi et institutions de financement.

L'initiative est portée par l’ONG Handicap International, avec l'appui de la Coopération allemande à travers la GIZ.

« Ces échanges permettront aux acteurs du secteur privé, aux représentants des pouvoirs publics et aux centres de formation de dégager des solutions concrètes et durables », a déclaré Attam Koffi Georges, responsable pays de l’ONG.

Au cœur des discussions : les dispositifs d'appui à l'insertion professionnelle, les filières porteuses, les métiers d'avenir — et surtout, comment faire de l'entrepreneuriat un levier réel d'autonomisation pour les catégories les plus marginalisées.

Bâtir un marché du travail inclusif n'est pas qu'un impératif social. C'est aussi un impératif économique. Un pays qui laisse une partie de sa population active en dehors du système productif se prive d'un capital humain précieux, et hypothèque sa propre croissance.