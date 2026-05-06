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La Caisse de retraite affiche un bilan solide

Le bilan 2025 de la Caisse de retraite du Togo illustre à la fois la solidité de ses prestations et la tension croissante entre recettes et dépenses sociales.

Un déficit à surveiller © republicoftogo.com

La Caisse de retraite du Togo (CRT) a tenu ses engagements en 2025. Au total, 52,5 milliards de Fca ont été versés au titre des prestations sociales, au bénéfice de 41 833 personnes, retraités, veufs, orphelins et invalides confondus. Un niveau de prestation financé à 96,44% par les cotisations sociales.

Le gros des versements - 42 milliards - est allé aux 27 958 retraités de la caisse. 

Le revers de la médaille est un déficit de près de 2 milliards entre les dépenses et les recettes.

Ce déséquilibre, limité pour l'instant, mérite d'être surveillé. 

La CRT doit anticiper la montée en charge progressive de ses obligations sociales — plus de retraités, des pensions qui durent plus longtemps, pour garantir la pérennité d'un système sur lequel des dizaines de milliers de Togolais comptent chaque mois.

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