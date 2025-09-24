Travail domestique : vers une meilleure protection sociale ?

Les centrales syndicales demandent aux pouvoirs publics de ratifier la Convention 189 de l’Organisation internationale du travail (OIT), relative au travail domestique.

Ce texte vise à offrir une protection juridique et sociale aux travailleurs domestiques, un secteur souvent marqué par des abus, des conditions précaires et une absence de reconnaissance officielle.

Pour les syndicats, l’objectif est d’inciter le gouvernement à prendre ses responsabilités en mettant fin aux injustices sociales qui frappent cette catégorie de travailleurs.

La mise en application de cette Convention permettrait de corriger plusieurs insuffisances constatées dans le secteur, telles que : la fixation d’un salaire minimum adapté, la limitation du temps de travail, la protection contre les abus,