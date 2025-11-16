Accord trouvé sur une nouvelle convention collective interprofessionnelle

Rubriques

Après plusieurs semaines de discussions, patronat et syndicats sont finalement parvenus samedi à un accord sur une nouvelle convention collective interprofessionnelle, destinée à moderniser les relations de travail.

Syndicats et employeurs signent la paix sociale © republicoftogo.com

Les négociations, entamées en septembre dernier se sont conclues dans un climat apaisé et constructif, marquant une étape importante dans le dialogue social.

Cette nouvelle convention, élaborée sur la base du Code du travail vise à adapter les conditions professionnelles aux réalités économiques actuelles, tout en garantissant la protection des droits des travailleurs et la souplesse nécessaire aux entreprises.

Elle servira désormais de référence légale pour les relations professionnelles intersectorielles, couvrant plusieurs domaines tels que la rémunération, les conditions de travail, la sécurité, la formation, et les procédures de règlement des différends.

Les autorités ont salué le sens du dialogue et le fair-play dont ont fait preuve les deux parties tout au long des discussions.

