15.000 Foufoumix déjà commercialisés

15.000 ‘Foufoumix’ ont été vendues à ce jour au Togo et dans de nombreux pays d’Afrique.

Un ingénieur togolais, Minsob Logou, a mis au point cette curieuse machine qui permet de transformer l’igname cuite en foufou, une denrée alimentaire très prisée dans la région.

Foufoumix a des distributeurs au Bénin, Ghana, Côte d’Ivoire et bientôt au Nigéria.

‘On veut devenir une multinationale du doudou et on est sur le chemin. Le prochain cap, c’est l’Europe et les Etats Unis’, a indiqué M. Logou.

Avant la création du Foufoumix, les tubercules (ignames, maniocs …) étaient pilés généralement par des femmes dans des conditions pénibles et sans hygiène.

Le mode d’emploi est simple. Il suffit de préparer l’igname mais au lieu de le verser dans le mortier, on le met dans la machine, puis on appuie sur ‘marche’. En moins de 5 minutes, le foufou est prêt.