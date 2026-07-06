1884 : signature du traité de protectorat allemand à Baguida

Le 5 juillet marque une date charnière dans l'histoire du Togo. C'est en effet ce jour de 1884 que le commissaire impérial allemand Gustav Nachtigal signait à Togoville le traité de protectorat, au lendemain de son débarquement sur la plage de Baguida.

À cette occasion, les autorités de la commune Golfe 6 ont rappelé dimanche l'importance de préserver ce devoir de mémoire. La commune abrite notamment une stèle dédiée aux deux femmes qui avaient accueilli la délégation allemande le 4 juillet 1884, un geste historique que la municipalité tient à ne pas laisser sombrer dans l'oubli.

Si le Togo a depuis longtemps tourné la page de la colonisation, cet épisode fondateur mérite d'être transmis aux jeunes générations.