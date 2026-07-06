Rubriques

Tendances:
Société

1884 : signature du traité de protectorat allemand à Baguida

Le 5 juillet marque une date charnière dans l'histoire du Togo. C'est en effet ce jour de 1884 que le commissaire impérial allemand Gustav Nachtigal signait à Togoville le traité de protectorat, au lendemain de son débarquement sur la plage de Baguida.

La stèle édifiée à Baguida © DR

Le 5 juillet marque une date charnière dans l'histoire du Togo. C'est en effet ce jour de 1884 que le commissaire impérial allemand Gustav Nachtigal signait à Togoville le traité de protectorat, au lendemain de son débarquement sur la plage de Baguida.

À cette occasion, les autorités de la commune Golfe 6 ont rappelé dimanche l'importance de préserver ce devoir de mémoire. La commune abrite notamment une stèle dédiée aux deux femmes qui avaient accueilli la délégation allemande le 4 juillet 1884, un geste historique que la municipalité tient à ne pas laisser sombrer dans l'oubli.

Si le Togo a depuis longtemps tourné la page de la colonisation, cet épisode fondateur mérite d'être transmis aux jeunes générations. 

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Les pompes en pleine activité

Les pompes en pleine activité

Les fortes précipitations de ces derniers jours ont mis à nu les fragilités du système d'assainissement de Lomé, les pouvoirs publics accélèrent leurs interventions. 

Une mesure qui pèse lourd

Une mesure qui pèse lourd

191 balances électroniques ont été envoyées à dix communes des régions de la Kara, Centrale et des Savanes, dans le cadre d'une initiative portée par la Haute autorité de la qualité et de l'environnement (HAUQE) et l'Agence togolaise de métrologie (ATOMET).

Un bilan provisoire de cinq morts

Un bilan provisoire de cinq morts

Le gouvernement a annoncé samedi soir un bilan provisoire de cinq morts après les fortes précipitations qui ont frappé le pays les 28 et 29 juin, touchant notamment les régions Maritime, des Plateaux, Centrale ainsi que le Grand Lomé.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.