Rubriques

Tendances:
Société

Un exemple pour la jeunesse

Président de la Conférence des évêques du Togo (CET), Mgr Benoît Alowonou a appelé dimanche les jeunes à s'engager résolument dans la lutte contre la corruption sous toutes ses formes, un mal qui gangrène durablement la société.

Floribert Bwana Chui © DR

Président de la Conférence des évêques du Togo (CET), Mgr Benoît Alowonou a appelé dimanche les jeunes à s'engager résolument dans la lutte contre la corruption sous toutes ses formes, un mal qui gangrène durablement la société.

Le prélat a cité comme modèle Floribert Bwana Chui, douanier congolais, membre de la Communauté de Sant'Egidio, assassiné à Goma pour avoir refusé de céder à la corruption. « N'ayez pas peur de contempler la vie du bienheureux Floribert qui a dit non à la corruption, et qui, pour le Christ, a accepté d'aller jusqu'au bout », a-t-il lancé.

L'Église catholique l'a reconnu comme martyr de l'honnêteté et de l'intégrité morale. Le pape François a autorisé la reconnaissance de son martyre en 2024 et il a été béatifié le 15 juin 2025 à Rome. Sa fête liturgique est célébrée le 8 juillet.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Une vie à remonter le temps, montre après montre

Une vie à remonter le temps, montre après montre

À Lomé, dans un petit atelier où résonne le tic-tac discret de dizaines de mécanismes, Azaglo Happy exerce un métier que l'on croirait tout droit sorti d'un autre siècle. Depuis une trentaine d'années, cette horlogère répare, ausculte et ressuscite des montres que d'autres auraient jetées sans hésiter.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.