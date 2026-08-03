Un exemple pour la jeunesse
Président de la Conférence des évêques du Togo (CET), Mgr Benoît Alowonou a appelé dimanche les jeunes à s'engager résolument dans la lutte contre la corruption sous toutes ses formes, un mal qui gangrène durablement la société.
Président de la Conférence des évêques du Togo (CET), Mgr Benoît Alowonou a appelé dimanche les jeunes à s'engager résolument dans la lutte contre la corruption sous toutes ses formes, un mal qui gangrène durablement la société.
Le prélat a cité comme modèle Floribert Bwana Chui, douanier congolais, membre de la Communauté de Sant'Egidio, assassiné à Goma pour avoir refusé de céder à la corruption. « N'ayez pas peur de contempler la vie du bienheureux Floribert qui a dit non à la corruption, et qui, pour le Christ, a accepté d'aller jusqu'au bout », a-t-il lancé.
L'Église catholique l'a reconnu comme martyr de l'honnêteté et de l'intégrité morale. Le pape François a autorisé la reconnaissance de son martyre en 2024 et il a été béatifié le 15 juin 2025 à Rome. Sa fête liturgique est célébrée le 8 juillet.