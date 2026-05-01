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40% des véhicules sans assurance

Près de 40% des véhicules circulant sur les routes togolaises ne sont couverts par aucune assurance, une défaillance majeure qui expose les victimes à des difficultés ou des impossibilités d’indemnisation.

Un danger réel et immédiat © republicoftogo.com

Près de 40% des véhicules circulant sur les routes togolaises ne sont couverts par aucune assurance, une défaillance majeure qui expose les victimes à des difficultés ou des impossibilités d’indemnisation.

Les propriétaires de voitures, de camions, de bus et de motos estiment que les primes sont trop chères.

Seule solution, lancer une large campagne de contrôle partout au Togo. Sur les grands axes comme sur les routes de campagne.

Cette situation n’est pas spécifique au Togo. Au Bénin, au Ghana, au Burkina Faso, notamment, c’est la même chose.

En France, on estime qu’environ 2 % à 3 % des automobilistes roulent sans assurance, soit 700 à 800.000 conducteurs.

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