Le surplus solaire devra alimenter le réseau national

Les auto-producteurs d’électricité, particuliers et entreprises équipés de panneaux solaires, sont tenus d'injecter leur surplus d'énergie dans le réseau public de distribution.

Le ministère délégué chargé de l'Énergie a rappelé cette obligation en application d’un décret fixant les conditions d'accès au réseau national pour l'injection d'électricité renouvelable.

L'objectif est de diversifier les sources d'approvisionnement et d’accélérer l'intégration des énergies propres dans le mix électrique, tout en préservant la stabilité du réseau.

L'accès restera soumis à des exigences techniques strictes pour garantir la qualité de l'électricité injectée.

Le Togo espère atteindre l'accès universel à l'électricité d'ici 2030, avec un taux de 75 % projeté dès fin 2026.

Pour y parvenir, le pays entend conjuguer extension du réseau classique et montée en puissance des infrastructures solaires.