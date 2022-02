500.000 Togolais ont accès au Off grid

100.000 foyers sont raccordés à Bboxx, a indiqué jeudi la société britannique. Soit environ 500.000 habitants.

L’accès à l’électricité est rendue possible grâce à des kits solaires. Ils permettent d’avoir de la lumière, de regarder la télévision, et de charger des téléphones. La facturation s’effectue en prépayé.

‘Les panneaux solaires domestiques sont une solution viable. Nous avons le luxe en Afrique d’avoir le soleil et même un peu trop de soleil. On doit travailler pour rendre cette solution accessible au plus grand nombre’, a déclaré Oudou Nsangou, directeur général de Bboxx pour le Togo.

Le hors-réseau se développe rapidement en Afrique.

Le projet lancé par le Britannique a séduit EDF qui est entré au capital.