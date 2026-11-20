Vases, plateaux, figurines, bustes : dans son atelier Wige Art, à Baguida, en périphérie de Lomé, Edwige Zibossou façonne des objets de décoration en plâtre, entièrement personnalisés.

Dans son atelier, tout commence par le dosage de l’eau et du plâtre. Le mélange est versé dans des moules, puis sèche une trentaine de minutes. Vient ensuite le démoulage, l’étape la plus délicate : un geste maladroit, et la pièce se fend ou se déforme. Rien n’est perdu pour autant.

Chaque objet est ensuite poncé, verni pour le protéger de la poussière, puis peint dans les couleurs choisies par le client. Les pièces peuvent aussi être assemblées en compositions décoratives, selon les goûts de chacun.

À l’approche de Noël, ces créations faites main sont une bonne idée de cadeau, originale et à petit prix. Un vase aux couleurs préférées d’un proche, une figurine pour décorer le salon ou une composition sur mesure : chaque pièce est unique.

Comptez 3 000 Fcfa l’objet.

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