Précarité menstruelle : le Grand Lomé passe à l’action
En Afrique de l’Ouest, une fille sur dix manque l’école pendant ses règles, ce qui peut représenter jusqu’à 20 % de l’année scolaire. Seule une école sur huit propose des protections hygiéniques, et elles sont souvent payantes.
En Afrique de l’Ouest, une fille sur dix manque l’école pendant ses règles, ce qui peut représenter jusqu’à 20 % de l’année scolaire. Seule une école sur huit propose des protections hygiéniques, et elles sont souvent payantes.
Au Togo, plus de 40 % des femmes et des filles ont renoncé aux serviettes jetables, jugées trop chères.
Derrière ces chiffres, il y a des cours manqués, des examens compromis et parfois un abandon définitif de l’école. « Aucune jeune fille ne devrait sacrifier une part de son avenir à cause de sa physiologie », a déclaré mercredi Zouréhatou Kassah-Traoré, gouverneure du District autonome du Grand Lomé (DAGL).
Pour y répondre, le DAGL a lancé à Togblékopé, au nord de Lomé, la distribution de plusieurs milliers de kits d’hygiène menstruelle dans les établissements scolaires.