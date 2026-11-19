En Afrique de l’Ouest, une fille sur dix manque l’école pendant ses règles, ce qui peut représenter jusqu’à 20 % de l’année scolaire. Seule une école sur huit propose des protections hygiéniques, et elles sont souvent payantes.

Au Togo, plus de 40 % des femmes et des filles ont renoncé aux serviettes jetables, jugées trop chères.

Derrière ces chiffres, il y a des cours manqués, des examens compromis et parfois un abandon définitif de l’école. « Aucune jeune fille ne devrait sacrifier une part de son avenir à cause de sa physiologie », a déclaré mercredi Zouréhatou Kassah-Traoré, gouverneure du District autonome du Grand Lomé (DAGL).

Pour y répondre, le DAGL a lancé à Togblékopé, au nord de Lomé, la distribution de plusieurs milliers de kits d’hygiène menstruelle dans les établissements scolaires.