A votre bon coeur

L'Église catholique du Togo traverse une zone de turbulences. La Conférence des évêques du Togo (CET), présidée par Mgr Benoît Alowonou, a lancé un appel à la solidarité des fidèles et des bonnes volontés pour soutenir ses structures, en particulier les grands séminaires interdiocésains, confrontés depuis plusieurs années à de sérieuses difficultés financières.

La situation n'est pas nouvelle, mais elle s'aggrave. Et elle intervient dans un contexte particulièrement difficile pour l'Église catholique : la montée en puissance des églises évangéliques et pentecôtistes, qui attirent de plus en plus de fidèles, érode progressivement la base financière et humaine de l'Église romaine. Une concurrence spirituelle qui se traduit directement en termes de quêtes, de dons et de vocations.

Pour faire face à l'immédiat, la CET annonce l'organisation de quêtes spéciales dans toutes les paroisses du pays durant les cinq dimanches de mai.

Des centres de collecte seront également déployés, au siège de la CET, à l'OCDI Caritas Togo, à la Radio Maria, au Grand Séminaire Saint Jean-Paul II de Lomé et dans les différents évêchés.

Mgr Alowonou est lucide : ces initiatives sont des réponses d'urgence, destinées à stabiliser la situation à court terme. L'Église entend réfléchir en parallèle à des solutions durables pour garantir, sur le long terme, le financement de ses structures de formation.

Car sans séminaires, pas de prêtres. Et sans prêtres, pas d'Église.