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Le président du Conseil Faure Gnassingbé a adressé dimanche ses vœux à l'ensemble de la communauté chrétienne à l'occasion de la fête de la Pentecôte.

La Pentecôte unit les chrétiens togolais dans la foi et l'espérance © republicoftogo.com

Le président du Conseil Faure Gnassingbé a adressé dimanche ses vœux à l'ensemble de la communauté chrétienne à l'occasion de la fête de la Pentecôte.

« Puisse ce moment de foi et de renouveau spirituel inspirer à chacune et à chacun des valeurs de paix, de tolérance et de cohésion au service de notre vivre-ensemble », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

La Pentecôte est l'une des fêtes les plus importantes du calendrier chrétien. Elle est célébrée cinquante jours après Pâques, son nom vient d'ailleurs du grec pentêkostê, qui signifie « cinquantième ». Elle commémore la descente du Saint-Esprit sur les apôtres de Jésus, telle que relatée dans les Actes des Apôtres. Selon le récit biblique, ce souffle divin donna aux disciples la capacité de parler en plusieurs langues et de porter le message du Christ aux quatre coins du monde, marquant ainsi la naissance de l'Église chrétienne.

La Pentecôte est souvent qualifiée d'« anniversaire de l'Église ». Elle symbolise le renouveau spirituel, l'ouverture aux autres et l'universalité du message chrétien, des valeurs que le président du Conseil a précisément mises en avant dans son message.

La Pentecôte sera célébrée le dimanche 24 mai et le lundi 25 mai.

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