Abnégation, travail et sacrifice

‘Je rends un vibrant hommage aux mères togolaises dont l’abnégation, les sacrifices et le travail affermissent le socle des familles et concourent au développement national. Chaque jour est une occasion de célébrer les mérites de la femme, de la mère, infatigable ouvrière de l’harmonie sociale et de la paix’, a tweeté dimanche le président Faure Gnassingbé à l’occasion de la Fête des Mères.

De son côté, le Premier ministre, Victoire Tomégah Dogbé a rappelé qu’une mère ‘est un roc, une oreille attentive, une source constante d’inspiration’.