Actes de naissance dématérialisés

Dans un mouvement stratégique visant à renforcer la coopération régionale dans le secteur des télécommunications, l'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes (ARCEP) du Togo a accueilli, les 25 et 26 mars, son homologue du Niger. Cette rencontre illustre la volonté des deux pays de consolider leur partenariat autour de plusieurs enjeux cruciaux liés à la régulation et à la technique des communications électroniques.