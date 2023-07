Adieu Rose

Rose Dédé Gamélé Creppy, l’une des dernières grandes Nana Benz du Togo, décédée le 5 juin dernier à l’âge de 89 ans, a été inhumée vendredi à Aného (préfecture des Lacs).

Elle fut pendant des années la présidente de l’association professionnelle des revendeuses de tissus.

‘Nana Benz’ est un terme qui fait référence à un groupe de femmes influentes au Togo qui ont joué un rôle important dans l'industrie textile et de la mode du pays.

‘Nana Benz’ est issu de la combinaison de ‘Nana’, qui signifie ‘mère’ ou ’reine’, et du mot allemand ‘Benz’, représentant la marque de voitures de luxe Mercedes-Benz.

Les Nana Benz sont devenues célèbres dans les années 1960 et 1970 lorsqu'elles ont pris le contrôle du commerce des tissus imprimés cirés, en particulier de la célèbre marque Vlisco.

Elles étaient des entrepreneuses prospères qui ont construit leurs entreprises en important et en vendant ces tissus, très prisés en Afrique de l'Ouest pour leurs motifs et designs vibrants.

Ces femmes sont devenues célèbres pour leur richesse, leur influence et leur capacité à conduire des voitures Mercedes-Benz, symboles de leur réussite.

Elles ont joué un rôle crucial dans la formation de la mode et du style ouest-africains, influençant la popularité et les tendances entourant les tissus imprimés cirés.

Les Nana Benz n'étaient pas seulement des femmes d'affaires prospères, mais aussi des philanthropes et des leaders communautaires. Elles utilisaient leur richesse et leur influence pour soutenir des causes sociales et contribuer au développement de leurs communautés.