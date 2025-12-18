Rubriques

Tendances:
Société

Adressage urbain : effort de modernisation

Le gouvernement a lancé le processus de modernisation de l’adressage urbain, en commençant par le district autonome du Grand Lomé (DAGL).

Meilleure visibilité © republicoftogo.com

Le gouvernement a lancé le processus de modernisation de l’adressage urbain, en commençant par le district autonome du Grand Lomé (DAGL).

Cette réforme vise à doter la capitale et ses environs d’un système d’adresses fiable, numérique et adapté aux réalités actuelles de la ville.

Le nouveau dispositif repose sur la création de bases de données intégrant des voies codées et nommées, ainsi que des points d’adresses précis selon le système métrique, associés à un numéro d’entrée. Sur le terrain, cette modernisation se traduira par l’installation de plaques signalétiques indiquant le numéro d’entrée et le code ou le nom de la voie, ainsi que par l’identification et la certification des « portes » intégrées à la base de données.

Pour les responsables du DAGL, l’objectif est double : mieux organiser l’espace urbain et améliorer la gestion de la ville, tout en valorisant l’histoire locale et en affirmant l’ambition d’un Togo moderne. « L’adresse est un élément central de la domiciliation et un outil essentiel pour l’accès aux services publics et privés », a rappelé le secrétaire général du DAGL, Tagba Atafeyinam Tchalim.

Le processus a été précédé de plusieurs travaux techniques, notamment la mise à jour de la base de données géographiques des adresses des 13 communes. 

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

De nouveaux outils pour améliorer les contrôles

De nouveaux outils pour améliorer les contrôles

Le contrôle du marquage des produits importés va connaître un renforcement significatif avec l’acquisition de nouveaux équipements par la Commission de suivi de la Solution automatisée de marquage (SAM).

Données sanitaires : début de la cartographie des ménages

Données sanitaires : début de la cartographie des ménages

En prélude à la quatrième Enquête démographique et de santé (EDST-4), le ministère de la Santé a officiellement lancé les travaux de cartographie et de dénombrement des ménages sur l’ensemble du territoire national, notamment dans le Grand Lomé et les autres régions du pays.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.