Données sanitaires : début de la cartographie des ménages

En prélude à la quatrième Enquête démographique et de santé (EDST-4), le ministère de la Santé a officiellement lancé les travaux de cartographie et de dénombrement des ménages sur l’ensemble du territoire national, notamment dans le Grand Lomé et les autres régions du pays.

Ces opérations, conduites par l’Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques (INSEED), se dérouleront jusqu’en février 2026. Elles constituent une étape essentielle pour garantir la fiabilité et la qualité des données qui seront collectées lors de la prochaine enquête démographique et de santé.

L’objectif principal est d’actualiser les informations relatives à l’identification, à la localisation et à la taille des ménages. Ces données sont indispensables pour assurer un échantillonnage précis et produire des résultats représentatifs de la situation sanitaire et démographique du pays.

À travers cette démarche, le ministère de la Santé entend également prendre en compte les nouveaux enjeux de développement, dans un contexte marqué par la mise en œuvre des priorités nationales et internationales. Il s’agit notamment de la feuille de route gouvernementale 2020-2025 et de l’Agenda 2030 des Nations Unies relatif aux Objectifs de développement durable (ODD).

À l’issue du processus, les pouvoirs publics disposeront de données actualisées, fiables et détaillées sur les facteurs démographiques et socio-économiques susceptibles d’influencer la santé et le bien-être des populations. Ces informations serviront de base à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation des politiques publiques en matière de santé et de développement.