Le Togo fait pause ce mercredi. Jour férié national, la journée est consacrée à la Tabaski, l'Aïd el-Kébir ou Aïd al-Adha, l’une des deux grandes fêtes de l'islam, célébrée simultanément par près de deux milliards de musulmans à travers le monde.

La Tabaski commémore l'acte de soumission absolue du prophète Ibrahim à Dieu, qui lui avait demandé de sacrifier son fils Ismaïl. Au moment ultime, Dieu substitua un bélier à l'enfant — récompensant ainsi une foi sans faille. C'est ce geste fondateur que chaque fidèle revit symboliquement en ce jour, à travers le sacrifice d'un animal dont la viande est partagée entre la famille, les proches et les plus démunis.

L'Aïd el-Kébir coïncide avec l'achèvement du Hajj, le grand pèlerinage à La Mecque. C'est précisément le 10 du mois de Dhoul Hijja que les pèlerins accomplissent leur sacrifice à Mina, en même temps que les fidèles restés dans leurs pays. Cette simultanéité crée un sentiment unique de communion mondiale au sein de la oumma, la communauté des croyants.

Au Togo, une fête nationale et fraternelle

Dans un pays réputé pour sa coexistence interreligieuse exemplaire, la Tabaski dépasse largement les frontières de la communauté musulmane. Chrétiens et fidèles des religions traditionnelles s'associent volontiers aux réjouissances, visites familiales, repas partagés, odeurs de viande grillée dans les rues de Lomé et des villes de l'intérieur.

La prière du matin, célébrée tôt dans les mosquées et sur les places publiques, a rassemblé les fidèles avant que la fête ne bascule dans ses dimensions les plus conviviales.

À toute la communauté musulmane du Togo : Aïd Moubarak.