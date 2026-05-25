Bonne semaine à tous !

Le calendrier togolais a encore frappé. Après le lundi de Pentecôte férié, voilà que le mercredi 27 mai sonne l'heure de la Tabaski, l'Aïd el-Kébir, grand moment de fête, de prière et de mouton pour les communautés musulmanes du pays.

Résultat des courses : une semaine de travail qui ressemble davantage à un accident de parcours qu'à un emploi du temps assumé. Lundi off. Mardi… on essaie. Mercredi off. Jeudi et vendredi ? Là, les avis sont partagés.

Car soyons honnêtes : entre le lundi férié et le mercredi chômé, le mardi devient ce qu'on appelle poliment une « journée de transition », autrement dit, une journée où l'on arrive au bureau avec la vague intention de travailler, avant de réaliser que la moitié des collègues a déjà anticipé la suite.

Dans les administrations publiques et les entreprises privées, la semaine s'annonce donc studieuse sur le papier et contemplative dans les faits.