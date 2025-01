Alerte à la fraude

Depuis quelques jours, un communiqué frauduleux, daté du 13 janvier 2025 et attribué au ministère de l’Économie et des Finances, circule sur diverses plateformes.

Ce document prétend annoncer le lancement de sessions d’investissement en ligne, en lien avec le vote de la loi de finances 2025.

Le ministère a démenti être à l’origine de ce communiqué, le qualifiant de tentative grossière d’escroquerie visant à tromper le public.

Dans un communiqué officiel, le ministère a rappelé que toutes ses communications sont exclusivement diffusées via des canaux officiels, notamment les médias publics et ses propres plateformes vérifiées.

« Nous invitons la population à faire preuve de vigilance face à ces pratiques frauduleuses », souligne le ministère, insistant sur l’importance de ne pas céder aux propositions ou demandes émanant de sources non officielles.

Le ministère a également adressé une mise en garde sévère aux auteurs de ce faux communiqué et de toute tentative d’escroquerie similaire. Ces derniers s’exposent à la rigueur des lois et règlements en vigueur dans le pays.

Le ministère de l’Économie et des Finances a réitéré son engagement à protéger les citoyens contre les pratiques frauduleuses et à garantir la sécurité des informations et des initiatives économiques nationales. Il a par ailleurs encouragé le public à signaler tout document suspect et à se référer directement aux services compétents pour toute demande d’information complémentaire.