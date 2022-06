Anticiper grâce aux nouvelles technologies

Le premier laboratoire de télédétection appliquée et de géoinformatique a été inauguré jeudi à l’université de Lomé par Ihou Wateba, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

Le financement a été assuré par le PNUD.

Ce laboratoire permettra de former les professionnels de haut niveau en matière de collectes de données, d'analyse et de production d'informations et de surveillance du territoire au niveau national et régional.

Il va contribuer à lutter contre l'absence de spécialistes en géomatique au Togo tout en assurant la disponibilité de données et d'informations spatiales dans plusieurs domaines de développement socio-économique et environnemental pour un développement harmonieux et durable du pays.

‘Il permettra au Togo de faire face à certains défis en matière de développement, et de sécurité alimentaire, de risques de catastrophes, de prévention des catastrophes naturelles, de planification maritime’, a déclaré Aliou Dia, représentant du PNUD à Lomé.

Le labo dispose de toute la panoplie nécessaire, capteurs numériques, drones, caméras, applications pour l'imagerie satellitaire …