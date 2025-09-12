Archidiocèse de Lomé : deux ans d’intérim pour Mgr Gaglo

Voilà bientôt deux ans que Mgr Isaac Gaglo assure l’intérim à la tête de l’Archidiocèse de Lomé en tant qu’Administrateur Apostolique, après le décès de Mgr Anani Nicodème Barrigah-Benissan.

Le prélat, également évêque d’Aného, reconnaît la difficulté de la tâche, notamment dans la gestion du presbyterium et la redistribution des charges pastorales. « L’attente se fait longue mais nous espérons qu’un nouvel archevêque sera bientôt nommé », a-t-il confié, tournant son regard vers le Vatican.

C’est en effet le nouveau pape Leo XIV qui devra désigner un successeur.