Assistance d'urgence aux sinistrés

Les récentes intempéries ont durement frappé le Grand-Lomé. Plus de 1 066 ménages ont été victimes des inondations qui ont touché plusieurs quartiers de la capitale.

Face à l'urgence, le gouvernement a lancé jeudi un programme d’assistance.

Les aides distribuées comprennent des vivres ainsi que des nattes, des couvertures, des produits ménagers, et de toilette.

La ministre des Solidarités, Moni Sankaredja-Sinandja, a tenu à saluer l'élan de solidarité spontanée des populations riveraines non touchées, avant d'appeler à une prise de conscience collective.

La ministre a également rassuré les sinistrés : les pouvoirs publics travaillent à une solution définitive avec la mise en oeuvre d’un nouveau réseau d’assainissement.