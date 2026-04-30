L'aéroport de Lomé se dote d'un numéro vert pour améliorer l'expérience des passagers

L'aéroport International Gnassingbé Eyadema de Lomé veut améliorer la qualité de service.

Dans cette optique, la plateforme aéroportuaire annonce la mise en service d'un numéro vert, le 8215, accessible à tous ceux souhaitant signaler un dysfonctionnement, formuler une suggestion ou contribuer à l'amélioration des prestations.

Le service est anonyme et confidentiel, ce qui garantit à chaque appelant la liberté de s'exprimer sans crainte.

Situé à quelques kilomètres du centre de Lomé, l’aéroport est l'un des hubs aériens les plus importants d'Afrique de l'Ouest, desservant plus de 30 destinations internationales et accueillant plusieurs millions de passagers par an.

Doté d'une piste de 3 500 mètres capable d'accueillir les plus gros porteurs, d'un terminal rénové et d'une zone de fret en constante expansion, l'aéroport bénéficie d'une position géographique stratégique.

Il est le principal hub de ASKY Airlines, la compagnie panafricaine fondée en 2010 avec l'appui d'Ethiopian Airlines, qui dessert plus de 20 pays africains depuis Lomé. Une compagnie qui a contribué à faire de la capitale togolaise un carrefour aérien continental incontournable.

Ces dernières années, l'aéroport de Lomé a engagé d'importants travaux de modernisation, extension des capacités d'accueil, amélioration des équipements de sécurité, développement du fret et renforcement des standards internationaux de sûreté.