Atos chargée de développer une solution biométrique nationale

L'Agence togolaise d'identification, ANID-TOGO, s'est associée à Atos et IDEMIA pour construire un système national d'identité électronique biométrique basé sur la plateforme MOSIP (Modular Open Source Identity Platform), indique un communiqué publié jeudi.

Atos et IDEMIA concevront, construiront, testeront et mettront en œuvre une solution biométrique nationale d'identification électronique pour le Togo, basée sur la technologie de reconnaissance de l'iris, du visage et des empreintes digitales.

Ce projet fait partie du programme d'identification unique en Afrique de l'Ouest pour l'intégration et l'inclusion régionale (WURI), doté d'un budget global de 500 millions de dollars financé par la Banque mondiale.

La solution d'Atos et d'IDEMIA comprendra un portail citoyen, une application mobile, des solutions en cybersécurité, un système biométrique central, des kits d'enrôlement et un système de personnalisation pour les nouvelles cartes d'identité électroniques. La solution clé en main intégrée de bout en bout sera construite sur une infrastructure robuste et évolutive qui peut répondre aux besoins actuels et futurs du gouvernement togolais.

Le projet mettra l'accent sur un engagement local et le transfert de compétences avec l’ouverture d’une filiale d’Atos au Togo pour assurer le transfert de connaissances et de compétences au personnel local en vue d'une durabilité à long terme.

Atos est un leader mondial de la transformation numérique avec 110 000 employés et un chiffre d'affaires annuel d'environ 11 milliards d'euros.

Numéro un européen de la cybersécurité, du cloud et de l'informatique haute performance, le Groupe fournit des solutions de bout en bout sur mesure pour tous les secteurs d'activité dans 69 pays.

Atos est cotée sur Euronext Paris.