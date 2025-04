Au cœur du mystère chrétien

Les fidèles catholiques ont entamé dimanche la Semaine Sainte avec la célébration des Rameaux, marquant l’entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem.

Selon les Évangiles, le Christ fut acclamé comme un roi par la foule, accueilli avec des rameaux et des chants de joie. Pourtant, cette entrée symbolique ouvre la voie aux derniers jours de sa vie terrestre : souffrance, trahison, crucifixion et enfin résurrection.

À Kpalimé, à 120 kilomètres de Lomé, la messe des Rameaux a été dirigée par Mgr Benoît Alowonou, évêque du diocèse et président de la Conférence des Évêques du Togo. Devant une foule recueillie, le prélat a invité les fidèles à méditer sur le parcours spirituel de Saint Luc, modèle de foi et de compassion.

La Semaine Sainte est la période la plus sacrée de l’année liturgique chrétienne. Elle commence avec le Dimanche des Rameaux et s’achève avec la fête de Pâques, qui célèbre la résurrection de Jésus-Christ. Cette semaine commémore les derniers jours de la vie terrestre du Christ, sa Passion, sa mort et sa résurrection.

La Semaine Sainte est un appel à la conversion intérieure, à la compassion, au pardon et à l’espérance. Chaque jour invite les fidèles à s’unir au mystère du Christ pour renouveler leur foi et préparer leur cœur à la joie de Pâques.