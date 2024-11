Baisser le prix des carburants : pas si simple

Face à la persistance des prix élevés des produits pétroliers et des produits de première nécessité, la Ligue des Consommateurs du Togo (LCT) a lancé un appel ce lundi demandant au gouvernement de revoir les tarifs à la baisse. Emmanuel Sogadji, président de la LCT, a exhorté le chef de l'État à « faire un effort pour revenir aux prix anciens » afin d’alléger le fardeau pesant sur les consommateurs togolais.

Depuis plus d’un an, les prix des carburants, notamment le super sans plomb, sont restés inchangés après une hausse significative en 2022. À l’époque, le prix du litre de super était passé de 625 à 700 Fcfa, une augmentation justifiée par la flambée des cours mondiaux du baril de pétrole.

Cependant, la LCT affirme que la situation actuelle sur le marché international ne justifie plus ce maintien des prix.

« Le prix du baril s’est amélioré depuis des mois, mais le Comité de suivi des fluctuations des prix des produits pétroliers (CSFPPP) n’a toujours rien fait », dénonce M. Sogadji.

Emmanuel Sogadji a également souligné les disparités entre le Togo et les pays voisins.

La LCT insiste sur la nécessité d’une intervention rapide du gouvernement pour soulager les ménages. En plus des carburants et du gaz, elle demande une révision des prix d’autres produits essentiels comme le ciment, dont l'augmentation affecte également les secteurs de la construction et de l’habitat.