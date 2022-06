Bienvenue à DC

Aéropage de personnalités mercredi à l’aéroport de Dulles pour accueillir le premier vol non-stop opéré entre Lomé et Washington DC.

Le Boeing 787 Dreamliner d’Ethiopian Airlines s’est posé en début de soirée.

John E. Potter, le directeur exécutif de l'Autorité des aéroports de la région métropolitaine de Washington, l'ambassadeur d'Ethiopie aux Etats-Unis, Seleshi Bekele Awalachew, celui du Togo, Frédéric Edem Hegbe, et le directeur régional d’Ethiopian, Samson Arega, étaient sur le tarmac pour l’évènement.

‘Il s'agit de nouvelles connexions et de nouvelles opportunités, permettant de nouvelles expériences et de nouvelles relations entre le Togo et l'Ethiopie d'une part, mais aussi entre le Togo et les Etats-Unis’, a déclaré M. Hebge.

Pour le diplomate togolais, cette liaison favorisera le déplacement des membres de la Diaspora, des hommes d’affaires américains et des touristes.

Trois liaisons hebdomadaires seront assurés entre IAD (Washington DC) et LFW (Lomé).