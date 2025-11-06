Rubriques

Boues de vidange : Sokodé, un modèle en pleine rénovation

La station de traitement des boues de vidange de Sokodé, en service depuis 2018 dans la région Centrale, s’apprête à connaître une phase de réhabilitation. Les travaux, prévus dans les prochains mois.

L’objectif de cette modernisation est double : améliorer la performance environnementale de la station et accroître sa capacité de traitement, essentielle pour les besoins croissants de la ville.

L’entreprise togolaise IVEMA est en charge du chantier. Les travaux s’étaleront sur une durée de quatre mois et consisteront notamment à rendre les différents bassins étanches à l’aide de géo-membranes et à agrandir l’aire de séchage.

Depuis sa mise en service, la station de Sokodé joue un rôle clé dans la gestion des boues de vidange, en les transformant en compost ou engrais biologique destiné à l’agriculture. Cette approche innovante en fait un exemple à suivre, selon les autorités.

Avec la relance des travaux, les autorités espèrent renforcer la résilience sanitaire et environnementale de la ville tout en consolidant les efforts vers un assainissement urbain durable et inclusif.

