Ca ouvre l'appétit !

Décidément, la gastronomie africaine est un secteur porteur.

La première édition du Festival La Marmite (FESMA) aura lieu du 10 au 15 mai 2022 à Lomé.

Une rencontre culinaire et gastronomique internationale inédite sur trois sites, l' Université de Lomé, l'esplanade Palais des Congres et Hôtel du 2 Février.

Du 6 au 10 juillet, un évènement similaire sera organisé à Canal Olympia.

'Eat and Drink Festival' réunira des chefs africains pour le meilleur de la cuisine africaine et proposera des produits fabriqués au Togo et dans la région lors d’une exposition et d’une Foire gastronomique.