Carême et modernité : les Togolais sont-ils moins pratiquants ?

Le Carême, période de jeûne et de pénitence observée par les chrétiens en préparation de la fête de Pâques, a débuté mercredi au Togo.

Traditionnellement, cette période de quarante jours est marquée par la prière, le jeûne et les œuvres de charité. Cependant, force est de constater que de moins en moins de Togolais s’y consacrent véritablement, signe d’un changement progressif dans les pratiques religieuses du pays.

Autrefois profondément ancré dans la culture chrétienne togolaise, le Carême semble perdre de son influence, notamment auprès des jeunes générations.

Face à cette réalité, les églises catholiques et protestantes du Togo multiplient les appels à la foi et à la discipline spirituelle. Dans plusieurs paroisses, les prêtres rappellent que le Carême est un moment de retour aux valeurs essentielles, invitant les fidèles à redécouvrir le sens du sacrifice et du partage.

« Le Carême n’est pas qu’un simple jeûne alimentaire, c’est un temps de purification intérieure, un moment de conversion et de renforcement de la relation avec Dieu », explique un prêtre de Lomé.

Si certains Togolais délaissent la rigueur traditionnelle du Carême, d’autres cherchent de nouvelles manières de l’observer. Plutôt que de se priver de nourriture, certains optent pour une abstinence plus symbolique, comme la limitation de l’usage des réseaux sociaux ou la réduction des distractions matérielles.

D’autres préfèrent se concentrer sur les œuvres de charité et les engagements sociaux, estimant que la solidarité est au cœur du message du Carême.

Une Tradition en Mutation

Le déclin progressif de la pratique stricte du Carême au Togo reflète une évolution plus large des habitudes religieuses. Si la foi reste un élément fondamental de l’identité togolaise, son expression évolue avec le temps. Loin de disparaître, le Carême semble se réinventer, cherchant un équilibre entre tradition et modernité.

L’avenir dira si cette tendance se poursuivra ou si les églises parviendront à raviver l’engagement des fidèles envers cette période sacrée.