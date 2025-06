Le Togo prépare sa participation à l’Expo Belgrade 2027

En perspective de l’Exposition internationale de Belgrade 2027, qui se tiendra en Serbie du 15 mai au 15 août 2027, le Togo entame dès à présent ses préparatifs pour assurer une participation dynamique à cet événement de portée mondiale.

Une délégation togolaise conduite par Alexandre De Souza, directeur général du Centre Togolais des Expositions et Foire Togo 2000, prend actuellement part à la première réunion internationale de planification, organisée à Belgrade.

Placée sous l’égide du Bureau International des Expositions (BIE), l’Expo Belgrade 2027 réunira plus de 120 pays autour du thème :

« Jouons pour l’humanité – Sport et musique pour tous ».

Ce thème célèbre les valeurs universelles du sport et de la musique comme facteurs d’inclusion, de cohésion sociale et de développement durable.

L’événement s’étendra sur 60 jours, offrant à chaque pays participant l’opportunité de présenter ses innovations, son patrimoine culturel, et sa vision d’un avenir plus harmonieux. Des pavillons, concerts, performances sportives, débats et expositions seront organisés pour mettre en lumière la richesse et la diversité des contributions internationales.