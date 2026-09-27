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Chasse aux mauvais produits de consommation courante

Les services techniques du ministère du Commerce ont procédé à la destruction d'une importante quantité de produits impropres à la consommation :alimentation, médicaments, cosmétiques, cigarettes ... Souvent périmés et contrefaits.

Opération destruction © DR

Les services techniques du ministère du Commerce ont procédé à la destruction d'une importante quantité de produits impropres à la consommation :alimentation, médicaments, cosmétiques, cigarettes ... Souvent périmés et contrefaits.

Cette opération vient une fois de plus rappeler aux commerçants la nécessité de respecter la réglementation en matière de commercialisation.

Sur les marchés, ce qui est proposé à la vente n’offre pas toujours les garanties nécessaires. Les clients sont d’abord attirés par les prix avant de s’intéresser à qu’ils achètent. 

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