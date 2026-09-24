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Inquiétante montée des eaux

Les populations vivant à proximité du Lac Togo et des bassins du Mono et de l'Oti sont appelées à la vigilance face à la montée du niveaux des eaux ces derniers jours. 

Le fleuve Mono © republicoftogo.com

Les populations vivant à proximité du Lac Togo et des bassins du Mono et de l'Oti sont appelées à la vigilance face à la montée du niveaux des eaux ces derniers jours. 

Selon les services météorologiques, les seuils de vigilance ont été dépassés.

En dix jours, la hauteur maximale de l'eau du Lac Togo est passée de 232 à 340 cm, soit une hausse de 46,6 %, tandis que la hauteur moyenne a progressé de 218,1 à 274 cm, soit 25,6 %. La hauteur maximale dépasse ainsi le seuil d'alerte H1, fixé à 300 cm, tout en restant sous le seuil H2 de 400 cm.

Cette situation appelle d'autant plus à la prudence que des épisodes pluvio-orageux sont attendus attendus, notamment dans la partie septentrionale.

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