Comment chasser l'intrus ?

Chaque année, le programme des Jeunes Talents d’Afrique subsaharienne de la Fondation L'Oréal, qui couvre 47 pays d’Afrique, récompense 20 femmes scientifiques talentueuses aux niveaux doctorat et postdoctoral.

Doctorante, ‘Sciences de la Vie et de l’Environnement’, la Togolaise Mawulolo Yomo a été sélectionnée cette année pour ses recherches consacrées à la ‘Dynamique de l'intrusion de l'eau de mer dans le bassin sédimentaire côtier du Togo’. Un sujet brûlant. Le pays est en effet frappé de plein fouet par l’érosion.

Le continent africain a plus que jamais besoin de science et d’innovation. Les femmes doivent pouvoir pleinement contribuer à résoudre le changement climatique, la gestion des ressources, la pauvreté et les inégalités – autant de défis cruciaux et profondément interdépendants, soulignent les responsables de la Fondation.

Seulement 2,4 % des chercheurs mondiaux sont implantés en Afrique et parmi eux, on ne compte que 31 % de femmes.¹

A ce jour, le Prix Pour les Femmes et la Science en Afrique subsaharienne, lancé en 2010, a soutenu les travaux de 134 jeunes talents.

Le programme offre 20 dotations entre 10 000 et 15 000 euros.

Elles bénéficient également de formations dispensées par des experts internationaux, visant à les équiper pour poursuivre et développer leurs carrières.