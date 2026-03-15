Comment mieux protéger les consommateurs

A l'occasion de la Journée internationale des droits des consommateurs ce dimanche, les organisations de défense ont adressé un appel au gouvernement pour l'adoption d'une loi ‘moderne et contraignante’ sur la protection des droits des consommateurs.

Les défis se multiplient : qualité douteuse des produits, sécurité sanitaire insuffisante, pratiques commerciales opaques, abus de position dominante. Face à ces réalités, le cadre juridique existant apparaît dépassé et inadapté aux exigences d'un environnement économique de plus en plus concurrentiel.

Ces organisations insistent sur la nécessité d'aligner le Togo sur les normes régionales et communautaires en matière de concurrence et de protection des consommateurs.